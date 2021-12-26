Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? Son gelişmeler...

31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. Yılbaşı tatili için plan yapan vatandaşlar, yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına yönelik sorulara yanıt arıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? İşte cevaplar...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam normalleşme sürecine geçildiği için özel günler ve resmi tatillerde herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor. Ancak bu yılbaşında alınacak tedbirler henüz açıklanmadı. Bu sebeple yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı da henüz bilinmiyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.