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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? Son gelişmeler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? Son gelişmeler...

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. 2022 yılına girmemize kısa bir süre kala gözler kısıtlama açıklamalarına çevrildi. Yılbaşında herhangi bir kısıtlama olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? İşte haberin detayları...

31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. Yılbaşı tatili için plan yapan vatandaşlar, yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına yönelik sorulara yanıt arıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? İşte cevaplar...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam normalleşme sürecine geçildiği için özel günler ve resmi tatillerde herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor. Ancak bu yılbaşında alınacak tedbirler henüz açıklanmadı. Bu sebeple yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı da henüz bilinmiyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

"KALABALIK İLLERİMİZDE GÖRÜLEN YENİ VAKALARIN YÜZDE 10'UNDAN FAZLASI OMİCRON KAYNAKLI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kalabalık illerde görülen Kovid-19 vakalarının yüzde 10'undan fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu belirterek, "Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantının Avrupa'dan sonra Türkiye'de de özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladığını bildirdi.

Bu varyantın ek bir kişisel tedbir gerektirmediğini, hastaneye yatışlarda belirgin bir artışa sebep olmadığını belirten Koca, maske, mesafe kuralı ve aşıyla salgınla mücadelenin süreceğini kaydetti.

Bakan Koca, bugüne kadar Kovid-19'un birçok varyantının görüldüğünü ve Omicron'un da bunlardan biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Önce Afrika'da görülen ve Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların yüzde 10'una kaynaklık etmiştir. Bu varyanta ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim. Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası artık Omicron kaynaklı.

Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz."

"HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİ ARTMIŞTIR"

Sağlık Bakanı Koca, Omicron'un karşılaşılan ilk varyant olmadığının altını çizerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor: Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde.

Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamızı ve eksik aşılarımızı yaptırmamızı gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir."

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