Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? 31 Aralık'ta İstanbul'a kar yağar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı öncesi milyonların gündeminde "Kar yağacak mı?" sorusu yer aldı. Yeni yıla girerken beyaz örtünün şehri sarmasını isteyen İstanbullular bu noktada Meteoroloji'nin tahminlerini merak ediyordu. İşte, Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? 31 Aralık'ta İstanbul'a kar yağar mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada 25 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.