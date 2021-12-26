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Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? 31 Aralık'ta İstanbul'a kar yağar mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı? 31 Aralık’ta İstanbul’a kar yağar mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılbaşına kısa bir süre kala milyonlar bu tarihte kar yağışı olup olmayacağı konusunda araştırmalara başladı. Geçtiğimiz hafta kısa süreli de olsa beklenen kar yağışıyla karşı karşıya kalan İstanbullular şimdi ise gözünü 31 Aralık gecesi hava durumuna çevirdi. İşte, Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? 31 Aralık'ta İstanbul'a kar yağar mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? 31 Aralık'ta İstanbul'a kar yağar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşı öncesi milyonların gündeminde "Kar yağacak mı?" sorusu yer aldı. Yeni yıla girerken beyaz örtünün şehri sarmasını isteyen İstanbullular bu noktada Meteoroloji'nin tahminlerini merak ediyordu. İşte, Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? 31 Aralık'ta İstanbul'a kar yağar mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada 25 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Yeni yıla girerken Anadolu'nun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 1 Ocak'ta doğu kesimlerde de etkisini gösterecek. Batı kesimlerde ise kar yağışı yerine yağmur bekleniyor.

Yayımlan 5 günlük tahminde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Öte yandan İç Anadolu Bölgesinde perşembe ve cuma günleri kar yağışı görülecek.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli(30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbilri olunması gerekmektedir.

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