CHP’li Kadıköy Belediyesi PKK destekçisi Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’na salon tahsis etti

Terör örgütü mensuplarının Türkiye ve TSK karşıtı eylemlerine sahne olan toplantı için ücretsiz salon veren CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, partisinde de rahatsızlığa sebep oluyor. HDP'ye yakınlığı yüzünden eleştirilerin hedefi olan Odabaşı 2019 yılında 145 adayın belirlendiği, istifaların ve tartışmaların yaşandığı olaylı PM'de muhalifler ile parti yönetimini ikiye bölünmüştü.

CHP PM'deki muhaliflerle parti yönetimi arasında Kadıköy adayı krizinde muhalifler, oylamayı 29 hayır oyuna karşılık 30 evet oyla kazanan ve aday olan Şerdil Dara Odabaşı'nın adaylığını, HDP'ye yakınlığı nedeniyle kabul etmemiş, Odabaşı'nın, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadına bu kadar yakın olması, CHP içerisinde de tepkilere sebep olmuştu. Genel merkez ise itirazlara rağmen, Odabaşı'nın Kadıköy adayı olduğunda ısrar etmişti.