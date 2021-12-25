Başkan Erdoğan Gaziantep’te en sevdiği şarkılardan birine eşlik etti: Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda





"MUHTEŞEM BİR ESER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kongre Merkezi'ni muhteşem bir eser diyerek tanımlayıp "Kongre ve Sanat Merkezinin açılışını yapıyoruz. Bu muhteşem eser Şahinbey'e, Gazi Şehrimiz, Gaziantep'imize. Hayırlı olsun. Mübarek olsun. Gerek Başkanımıza, mimarından, mühendisine, tüm işçilerimize bu emekleri sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.