Cübbeli Ahmet ne söyledi? Cübbeli Ahmet Hoca'nın "40 yaş oy kullanma" açıklamaları gündem oldu
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" ismiyle bilenen Ahmet Mahmut Ünlü'nün son dönemdeki açıklamaları olay yaratmaya devam ediyor. "Çocuklarınızı İmam Hatip'e göndermeyin" çıkışıyla büyük tartışma yaratan Cübbeli Ahmet'in kendi sosyal medya hesabından yayınladığı videodaki sözleri de olay oldu. Cübbeli Ahmet, yayınladığı son videoda 40 yaşının altındakilerin oy kullanmaması gerektiğini ifade etti.
Son dönemdeki açıklamalarıyla dikkat çeken Cübbeli Ahmet'in son videosundaki sözleri de gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde "Çocuklarınızı İmam Hatip'e göndermeyin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar" şeklindeki açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken Cübbeli Ahmet, seçme seçilme hakkının 40 yaşından sonrakilere verilmesi gerektiğini söyledi.
CÜBBELİ AHMET NE SÖYLEDİ?
Yayınladığı son videoda 40 yaşının altındakilerin oy kullanmaması gerektiğini söylen Cübbeli Ahnet, şu ifadeleri kullandı:
"Allah günahsız kullarına 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz. Benim elimde olsa seçme ve seçilme hakkını da 40 yaşından sonraya veririm. Hayatta hiçbir tecrübe görmemiş, Y kuşağı, Z kuşağı, bilmem ne kuşağı, seçilme hakkı. Ne seçilmesi ya? 40'a kadar. Neden? Yaşasın görsün hayatın zorluklarını. Ondan sonra çoluk çocuğa karışsın, mükellef olsun, mesul olsun. Dünyanın kaç bucak olduğunu görsün, ondan sonra başına adam seçerken öyle hissiyatla, duygusallıkla, karizmayla, krizmayla olmaz. Ona göre memleketi ya batırır ya çıkarır bu işler, aklı başında olsun. Allah günahsız kullarına 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz. Yani benim böyle bir görüşüm var."
İMAM HATİP AÇIKLAMASIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Kamuyounda "'Cübbeli Ahmet" ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Çocuklarınızı imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar" şeklindeki açıklamasıyla tepkileri üzerine çekmişti.
ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ'NDEN CÜBBELİ AHMET'E TEPKİ
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin açıklaması şöyle:
"22 Eylül 2021 gecesi CNN TÜRK televizyonunda Tarafsız Bölge programının konuğu tarafından yanlış ve eksik bilgiden kaynaklı yapıldığına inandığımız açıklamalarla her platformda ortaya çıkması muhtemel olan tekil örnekler üzerinden koskoca bir camianın hedef alınması ve genelleyici bir yaklaşım içinde olunması, İmam Hatip camiası olarak bizleri üzmüş ve rahatsız etmiştir."
"FEN VE SOSYAL BİLİMLERLE İSLAM İLİMLERİNİ ÖĞRENCİLERİNE BİRLİKTE VEREN EĞİTİM KURUMLARIDIR"
"İmam Hatip okulları yüzyılı aşan tarihiyle fen ve sosyal bilimlerle İslam İlimlerini öğrencilerine birlikte veren eğitim kurumlarıdır. Kurulduğu günden beri ülkemiz için çalışan okullarımız bundan sonra da hizmet etmeye, katma değer üretmeye, kaliteli ve nitelikli insan yetiştirmeye devam edecektir. İmam Hatip okulları kimi çevrelerin hedef göstermesine ve engelleme çabalarına rağmen milletimizin büyük bir özveri ile sahip çıktığı eğitim kurumları olmuştur."
"İMAM HATİP OKULLARI ÖRNEK BİR EĞİTİM MODELİDİR"
"İmam Hatip okulları ülkemizin zengin tarihî tecrübesinden süzülerek ortaya çıkan örnek bir eğitim modelidir. Olumsuz bireysel örneklerden yola çıkarak İmam Hatip modelini tümüyle itham etmek, hakikate dayanmayan zanlarla bu modele dair olumsuz algı oluşturmaya çalışmak milletimizin emeğine ve bu okullara emek veren binlerce insana ve yüzbinlerce öğrencimize yapılmış bir haksızlıktır. Ülkemizin içeride ve dışarıda pek çok sorunla mücadele ettiği bir süreçte İmam Hatip okullarını gündem malzemesi yapmaktan sakınmak, toplumsal birlik ve kardeşliğimize zarar verici yaklaşımlardan uzak durmak başta ilim adamları ve kanaat önderleri olmak üzere herkesin ortak sorumluluğudur."
"Bizler ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak hiçbir suni tartışmanın tarafı olmayacağımızı, gençlerimizin eğitimine her zaman destek olacağımızı, ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğimizi, çalışmalarımız sırasında birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin her zaman önceliğimiz olacağını kamuoyuna saygıyla beyan ederiz."
CEYLAN: "HAKKANİYETTEN VE DOĞRULUKTAN UZAK AÇIKLAMALAR"
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da, Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamasına tepki gösterdi. Ceylan, "Ahmet Mahmut Ünlü'nün İmam Hatiplerle ilgili genelleyici ve itham edici açıklaması bizi ziyadesiyle üzmüş ve rahatsız etmiştir" dedi.
Abdullah Ceylan şunları söyledi:
"Hakkaniyetten ve doğruluktan uzak olan bu açıklamalar bir hocaya yakışmamıştır. Milli ve manevi değerlerine bağlı olan ve mutedil bir anlayışı temsil eden imam hatip okullarını, öğretmen ve öğrencilerini zan altında bırakan ifadelerin düzeltilmesini, bu konuda açıklama yapmalarını kendilerinden istirham ediyoruz. Aynı kanaatte olduklarını teyit ederlerse, bizler de kamuoyuna bu konuyu izah eden açıklama yapacağımızı hatırlatmak isteriz."
"İmam hatiplerin haksız ithamlara hiç kimse tarafından hele de bir ilim adamı tarafından maruz bırakılmasına asla gönlümüz razı olmaz. Biz ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak kendisini adalet ve hakkaniyete, insafa davet ediyoruz."
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