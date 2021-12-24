PKK’nın sözde din derneğinden skandal çağrı! Saldırı talimatı verildi

Şüpheli Mehmet İ. ifadesinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak alınmamda DİAYDER dernek yöneticileri referans olmuşlardır. Benimle birlikte o dönemde 6 kişi daha DİAYDER derneği öncülüğünde işe alındı. Birlikte işe girdiklerim maaşlarından bir kısmını DİAYDER'e vereceklerini söylüyorlardı" dedi.

CUMHURBAŞKANINA KARŞI CİHADA ÇAĞIRDI

İddianamede, Lütfi B. isimli şüphelinin dernek mescidinde verdiği Kürtçe vaazında, "Değerli cemaat, bulunduğumuz ülkede, eğer Cumhurbaşkanı barışçıl değilse, eğer haksız ise bize önemli bir yol açılıyor. Bu yol özgürlük, barış, mücadele, birlik ve beraberlik üzerine olacaktır. Bu yolda vereceğimiz mücadele inancımız için cihattır, ibadettir" şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi. Sanıkların yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.