PKK'nın sözde din derneğinden skandal çağrı! Saldırı talimatı verildi
Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Din Adamları Yardımlaşma Derneği üyesi 23 kişi hakkında savcılık harekete geçti. Dini bir dernek kisvesi altında verilen vaazlarda skandal gerçekler ortaya çıktı. Savcılık soruşturmasında, dernek adı altında terör örgütü sempatizanlarının İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nde (İBB) işe başladığı ortaya çıktı. İddianamede 3,5 yıl ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istenen şüphelilerin “Değerli cemaat, bulunduğumuz ülkede, eğer Cumhurbaşkanı barışçıl değilse, eğer haksız ise bize önemli bir yol açılıyor. Bu yol özgürlük, barış, mücadele, birlik ve beraberlik üzerine olacaktır. Bu yolda vereceğimiz mücadele inancımız için cihattır, ibadettir” şeklinde vaazlar verdikleri kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK bağlantılı DİAYDER'e yönelik soruşturmada ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. 9'u tutuklu 23 dernek üyesi hakkında hazırlanan iddianmede derneğin amacının Kürt vatandaşların dini inanç ve duygularını sömürüp, terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtildi.
KANDİL'DEN GELİP VAAZ VERDİLER
Sözde din adamı görünümlü örgüt üyelerince vaazlar verildiği vurgulanan iddianamede, bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı belirtildi. İddianamede derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı da aktarıldı.
İBB'YE GASSAL OLARAK İŞE ALINDILAR
Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girdikleri de ortaya çıktı. 335 sayfalık iddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı ifade edildi. Şüphelilerin, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını da terörist ailelerine dağıttığı dile getirildi.
Şüpheli Mehmet İ. ifadesinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak alınmamda DİAYDER dernek yöneticileri referans olmuşlardır. Benimle birlikte o dönemde 6 kişi daha DİAYDER derneği öncülüğünde işe alındı. Birlikte işe girdiklerim maaşlarından bir kısmını DİAYDER'e vereceklerini söylüyorlardı" dedi.
CUMHURBAŞKANINA KARŞI CİHADA ÇAĞIRDI
İddianamede, Lütfi B. isimli şüphelinin dernek mescidinde verdiği Kürtçe vaazında, "Değerli cemaat, bulunduğumuz ülkede, eğer Cumhurbaşkanı barışçıl değilse, eğer haksız ise bize önemli bir yol açılıyor. Bu yol özgürlük, barış, mücadele, birlik ve beraberlik üzerine olacaktır. Bu yolda vereceğimiz mücadele inancımız için cihattır, ibadettir" şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi. Sanıkların yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.
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