Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik sevk tarihi heyecanla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde bedelli askerlik hizmetine katılacak adaylar için 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında başvurular alınıyor. MSB ASAL tarafından bedelli askerlik hizmeti ile ilgili açıklama geldi. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSB ASAL bedelli askerlik kura çekimi ve sınıflandırma ne zaman? İşte cevapla...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılı içerisinde bedelli askerlik hizmeti yapmaya hazırlanan yükümlüler heyecan içinde sevk tarihlerini araştırıyor. Bedelli askerlik başvuru ve ödeme sürecinin ardından kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilecek. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma müteakip yılın ocak ayında gerçekleştirilecek. Buna göre, 2022 bedelli askerlik yerleri 2022 Ocak ayı içerisinde açıklancak. Kesin tarih ise henüz açıklanmadı.