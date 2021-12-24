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Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi? Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi? Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı?

Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün yapılacak? Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. Yılbaşı tatili için plan yapan vatandaşlar tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Öte yandan milyonlarca öğrenci de 31 Aralık'ta okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi? Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? İşte cevaplar...

Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçirilen bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, bı yılbaşı tatilinin hangi gün başlaacağını araştırıyor. Öte yandan okullar ve iş yerlerinin de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi? Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? İşte haberin detayları...

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hemen şunu belirtelim 31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek. Yılbaşı resmi tatili 01 Ocak'ta uygulanıyor. Bu sene 01 Ocak tarihi Cumartesi gününe denk geliyor.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)

Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)

Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı (1 gün tatil)

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi (1 gün tatil)

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