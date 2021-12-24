Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçirilen bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, bı yılbaşı tatilinin hangi gün başlaacağını araştırıyor. Öte yandan okullar ve iş yerlerinin de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi? Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? İşte haberin detayları...

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hemen şunu belirtelim 31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek. Yılbaşı resmi tatili 01 Ocak'ta uygulanıyor. Bu sene 01 Ocak tarihi Cumartesi gününe denk geliyor.