CHP FETÖ'den ihraç edilen KHK'lıları da bağrına basacak! Tanrıkulu "hazırlıklar tamam" dedi

"1 MADDELİK DÜZENLEME, HER ŞEY HAZIR"

Bu 1 maddelik bir düzenlemedir aynı zamanda. Onun bütün hazırlıkları yapılmış durumda. Olası bir iktidar değişiminde ilk yapacağımız işlerden biri kollektif bir biçimde sivil medeni ölüme mahkum edilmiş vatandaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve haklarını iade etmek olacak. Buna sebebiyet verenlerden de hesap soracağız. Çünkü bu da helalleşmenin bir parçası olacak."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN