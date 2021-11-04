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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun ikiyüzlülüğü: Önce Mehmetçik'i ziyaret etti sonra Demirtaş'a övgüler dizdi

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Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun ikiyüzlülüğü: Önce Mehmetçik’i ziyaret etti sonra Demirtaş’a övgüler dizdi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dün Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu’nu ziyaret etmesinin ardından bugün terör soruşturması kapsamında tutuklu HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler yağdırdı. Demirtaş için "Değerli dostum" ifadesini kullanan Tanrıkulu, PKK'ya yönelik yapılan operasyonlara da karşı çıkmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dün Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu'nu ziyaret etti.

PKK'YA OPERASYONLARA KARŞI ÇIKIP MEHMETÇİK'İ ZİYARET ETTİ

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıkan ve "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." ifadelerini kullanan CHP'li Tanrıkulu'nun Mehmetçik'i ziyareti tepkilere neden oldu.

TERÖR SORUŞTURMASINDAN TUTUKLU DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

CHP vekili, söz konusu ziyaretin ardından bugün ise terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi.

DEĞERLİ DOSTUYMUŞ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Değerli dostum' diye bahsettiği Demirtaş'ın kitabının reklamını yapan Tanrıkulu, "Özgür günlerde görüşmek ümidiyle…" notunu düştü.

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