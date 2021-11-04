CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun ikiyüzlülüğü: Önce Mehmetçik'i ziyaret etti sonra Demirtaş'a övgüler dizdi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dün Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu’nu ziyaret etmesinin ardından bugün terör soruşturması kapsamında tutuklu HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler yağdırdı. Demirtaş için "Değerli dostum" ifadesini kullanan Tanrıkulu, PKK'ya yönelik yapılan operasyonlara da karşı çıkmıştı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dün Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu'nu ziyaret etti.
PKK'YA OPERASYONLARA KARŞI ÇIKIP MEHMETÇİK'İ ZİYARET ETTİ
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıkan ve "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." ifadelerini kullanan CHP'li Tanrıkulu'nun Mehmetçik'i ziyareti tepkilere neden oldu.
TERÖR SORUŞTURMASINDAN TUTUKLU DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
CHP vekili, söz konusu ziyaretin ardından bugün ise terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi.
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