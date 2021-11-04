CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun ikiyüzlülüğü: Önce Mehmetçik’i ziyaret etti sonra Demirtaş’a övgüler dizdi

PKK'YA OPERASYONLARA KARŞI ÇIKIP MEHMETÇİK'İ ZİYARET ETTİ

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıkan ve "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." ifadelerini kullanan CHP'li Tanrıkulu'nun Mehmetçik'i ziyareti tepkilere neden oldu.