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Asiye son durum nasıl? Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye yaşıyor mu? Asiye Ateş sağlık durumu!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Asiye son durum nasıl? Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye yaşıyor mu? Asiye Ateş sağlık durumu!

Asiye Ateş sağlık durumu nasıl? Asiye son durum merak edilen konuların başında geliyor. Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye yaşıyor mu? Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpek tarafından korkunç bir şekilde saldırıya uğrayan minik Asiye’nin yaşam mücadelesi sürüyor. Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Asiye Ateş son durum nasıl? Asiye sağlık durumu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Asiye yaşıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin korkunç bir şekilde saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlara göre küçük Asiye'nin hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Peki; Asiye son durum nasıl?

ASİYE ATEŞ SON DURUM NASIL?

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Özel Devam Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ilk müdahalesinin Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapıldığını hatırlattı.

Çocuğun hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin olduğunu ve şuurunun kapalı olduğunu belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Kafatasında ve yüzünde saldırıya bağlı doku ezilmeleri mevcuttu. Ense, kemik ve boyun dokusunda ciddi manada defekt oluşmuştu. Beyin dokusuna geçen ısırıklar mevcuttu. Dünden beri bir dizi ameliyatlar geçirdi. Sağ kulak bölgesinde ciddi ısırıklar mevcuttu. Şu an genel durumu daha iyi ve şuuru açık. İlk geldiği zamana göre durumu daha iyi ama hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor.

Enfekte bir yara olduğu için daha sonraki günlerde oluşacak enfektelere karşı, doku kayıplarına karşı ciddi manada sıkıntılar olabilecek. Plastik cerrahi ve beyin cerrahi anlamında bir dizi daha operasyonlar geçirmesini bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Sonraki süreci zaman gösterecek. Hayati ve kalıcı hasar yönünden şu an riski devam ediyor."

Çocuğun boyun ve yüz kısmında doku kayıplarının olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Ense bölgesinde özellikle kemik dokuda kayıp var. Bundan dolayı ciddi manada enfeksiyon riski var. Önümüzde 3-4 gün enfeksiyon yönünden çok önemli. Çok riskli bir dönem. Bunları takip edeceğiz. Tedbirlerimizi aldık. Süreç devam edecek zaman gösterecek. Özellikle sağ kulak bölgesindeki kulakta tamamen kayba uğrayabilecek yerler var. Yüz felci ve işitme yönünden takip edilmesi gereken bir hasta."

Dün, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin bir çocuğa saldırmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şahinbey ilçesinde dün bir sitede oturan 5 kişiye ait pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamasına ilişkin başlatılan soruşturma titizlikle yürütüldü.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca, sitenin güvenlik görevlisi olan A.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler Süheyla K. Mustafa E. ise "haftada 3 gün imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı", adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar Zeynep C, Zeliha C. ve Mustafa Y. ise nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Beştepe Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmış, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

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