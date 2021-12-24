Afganistan’daki havalimanlarını Türkiye ve Katar işletecek! Ön anlaşmaya varıldı

Türkiye ile Katar'ın, Taliban yönetimiyle Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve ülkedeki diğer dört havaalanının işletilmesi konusunda ön anlaşmaya vardığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda Afganistan tarafı ile prensipte mutabakata vardı.