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Başkan Erdoğan Aliyev'in 60. yaş gününü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Başkan Erdoğan Aliyev’in 60. yaş gününü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak, doğum gününü tebrik etti. Öte yandan Telefon görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişme perspektifleri ile ilgili konuların ele alındığı bildirildi.

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