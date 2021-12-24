Yılbaşında kısıtlama var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam normalleşmeye geçilmiş, böylelikle tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı. Geçtiğimiz yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması ile birlikte bu sene de herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı araştırılıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yılbaşında kısıtlama var mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında kapanma gelecek mi? İşte haberin detayları...

YILBAŞINDA KISITLAMA VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, tam normalleşme sürecine geçildiği için özel günler ve resmi tatillerde herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor. Ancak bu yılbaşında alınacak tedbirler henüz açıklanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.