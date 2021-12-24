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Son dakika: BDDK'dan "danışmanlık hizmeti" iddialarına yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Son dakika: BDDK’dan danışmanlık hizmeti iddialarına yalanlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), medyada yer alan danışmanlık hizmeti iddialarına ilişkin, kurumun halihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almadığını, bu yönde bir çalışmasının da bulunmadığını bildirdi.

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