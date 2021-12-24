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Son dakika: Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

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