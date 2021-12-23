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Türkiye ile Katar Kabil Uluslararası Havaalanı’nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı

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Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Türkiye ile Katar Kabil Uluslararası Havaalanı’nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı

Türkiye ile Katar'ın, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığı bildirildi. Diplomatik kaynaklar, son zamanlarda, Katar ve Türk heyetleri arasında havaalanının iki ülke ortaklığıyla işletilmesine ilişkin çeşitli görüşmelerin yürütüldüğünü belirtti.

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