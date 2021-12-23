Kar tatili olan iller listesi 24 Aralık Cuma! Hangi illerde okullar tatil oldu? Valilik MEB güncel tatil açıklamaları!
24 Aralık kar tatili olan iller listesi! Hangi illerde okullar tatil oldu? Valilik MEB güncel kar tatili açıklamalarının ardından gözler kar tatili olan iller listesine çevrildi. Birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretimde zorluk yaşanıyor. Yaşanan zorluk nedeniyle bazı illerde veya ilçelerde okullar tatil edilebiliyor. Peki; 24 Aralık Cuma kar tatili olan iller listesi hangileri?
24 Aralık kar tatili olan iller listesi! Hangi illerde okullar tatil oldu? Valilik MEB güncel kar tatili açıklamaları merak ediliyor. Birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sosyal hayat olumsuz etkileniyor. Eğitim öğretimde de yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı iller veya ilçeler için kar tatili kararı alınabiliyor. Peki; 24 Aralık Cuma kar tatili olan iller hangileri oldu? İşte yapılan son açıklamalar!
24 ARALIK KAR TATİLİ OLAN İLLER!
Herhangi bir il veya ilçe için ilan edilmiş kar tatili kararı henüz bulunmuyor.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 0
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İzmir: Az bulutlu 10
Adana: Parçalı ve az bulutlu 12
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13
Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 4
Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 5
Erzurum: Çok bulutlu -7
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 5
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- Kar tatili olan iller listesi 24 Aralık Cuma! Hangi illerde okullar tatil oldu? Valilik MEB güncel tatil açıklamaları!
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