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ABD'li diplomata kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken suçüstü! Yakalandılar

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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ABD’li diplomata kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken suçüstü! Yakalandılar

Türkiye'de bulunan ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda görevli diplomat D.J.K. İstanbul Havalimanı’nda Suriye uyruklu bir kişiyi yurt dışına kaçırırken yakalandı. ABD'li diplomat kendi pasaportunu kullanırken suçüstü yakalandı.

ABD Beyrut Konsolosluğu'nda "Diplomat" olarak görevli olan D.J.K., Suriye uyruklu bir kişinin kendi pasaportuyla Almanya'ya kaçmasını sağlarken İstanbul Havalimanı'nda suçüstü yakalandı.

Üzerinden zarf içerisinde 10 bin Dolar çıkan Diplomat tutuklandı.

İstanbul Polisi; İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaport ile Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu R.S. isimli şüpheliyi durdurdu.

Pasaport kontrol noktasında yapılan kontrollerde; R.S.'nin kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Beyrut Konsolosluğu'nda "Diplomat" olarak görevli olan D.J.K.'ya ait olduğu tespit edildi.

Yapılan kamera görüntüleri incelemesinde; ikilinin havalimanının içerisinde buluştukları, burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriye uyruklu R.S.'nin Amerikalı Diplomat D.J.K.'den pasaportu aldığı tespit edildi. İkili gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen ikiliden sahte pasaport kullanarak ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu R.S. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yasal işlem yapıldı ve şüpheli serbest bırakıldı.

Amerikan vatandaşı D.J.K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

ABD’li diplomata suçüstü ABD'Lİ DİPLOMATA SUÇÜSTÜ

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