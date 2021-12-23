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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı (23 Aralık 2021 vaka ve vefat rakamları)

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Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Sağlık Bakanlığı, 23 Aralık 2021 Perşembe gününe ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de vaka vefat ve aşılama verilerine son durum ne? İşte son dakika haberimizin detayları...

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 23 Aralık 2021 Perşembe gününe ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi.

Bir günde toplam 355 bin 753 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 21 bin 605 olarak kaydedildi.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (23 ARALIK 2021)

TURKOVAC MESAJI! "BU MÜCADELEYİ KENDİ AŞINIZLA VERECEKSİNİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac'tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac'ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." dedi.

BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI

Bakan Koca’dan aşı açıklaması BAKAN KOCA'DAN "AŞI" AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,68 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,43 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 127 milyon 285 bin 128'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

İşte günün Kovid-19 verileri İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 VERİLERİ

22 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

21 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

20 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

19 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

18 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

17 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

16 ARALIK

15 ARALIK

14 ARALIK

13 ARALIK

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