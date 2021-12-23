İşte Türkiye’nin ekonomideki hedefi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu

DÜŞÜK CARİ AÇIK HEDEFİYLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Fiyat istikrarı, finansal istikrar, sürdürülebilir ve dengeli bir maliye politikasının önemine işaret eden Bakan Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edeceğinin altını çizdi.