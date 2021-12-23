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İşte Türkiye'nin ekonomideki hedefi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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İşte Türkiye’nin ekonomideki hedefi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı toplantıda Türkiye'nin yeni ekonomik modeli hakkında detayları paylaştı. Bakan Nebati yeni sistemle yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yollarına devam edeceklerini belirtti. İşte açıklamaların detayları...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Kızılcıhamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Türkiye Ekonomi Modeli'ne dair bir sunum gerçekleştiren Nebati, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni modelde "ihracat eksenli kalkınma: dikey büyüme" başlığı altında önemli bilgiler verdi.

DÜŞÜK CARİ AÇIK HEDEFİYLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Fiyat istikrarı, finansal istikrar, sürdürülebilir ve dengeli bir maliye politikasının önemine işaret eden Bakan Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

DETAYLARI ANLATTI

Kamuoyuna duyurulan "Kur Korumalı TL Mevduat" ürünü hakkında da bilgiler veren Bakan Nebati, ürünün temel özellikleri kapsamında sistemin işleyişini detaylı bir şekilde anlattı.

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