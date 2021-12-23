Samsun ve Zonguldak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma günü Zonguldak'ta okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar tatili için Valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Samsun ve Zonguldak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma günü Zonguldak'ta okullar tatil mi? Zonguldak Valiliği...

ZONGULDAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre il genelinde devam eden Kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren oluşturabileceği buzlanma ve don olayı nedeniyle il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü bir günlüğüne ara verildiği açıklandı.