Samsun ve Zonguldak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma günü Zonguldak'ta okullar tatil mi? Zonguldak Valiliği...
Samsun ve Zonguldak'ta yarın okullar tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde kar yağışı için uyarılar peş peşe gelmişti. Nitekim Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler bulundukları illerde kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Samsun ve Zonguldak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma günü Zonguldak'ta okullar tatil mi? Zonguldak Valiliği...
Samsun ve Zonguldak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma günü Zonguldak'ta okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar tatili için Valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Samsun ve Zonguldak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma günü Zonguldak'ta okullar tatil mi? Zonguldak Valiliği...
ZONGULDAK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre il genelinde devam eden Kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren oluşturabileceği buzlanma ve don olayı nedeniyle il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü bir günlüğüne ara verildiği açıklandı.
Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından özellikle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü. Sık ormanların bulunduğu Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesi girişindeki bölge, karın keyfini çıkaran vatandaşların uğrak yeri oldu.
SAMSUN'DA HAVA DURUMU
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan haftalık hava tahminlerine göre ise, 23 Aralık Perşembe Samsun'da kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 0 – 4 derece dolaylarında olacağı öngörülüyor. 24 Aralık Cuma günü itibariyle ise kar yağışının kenti terk edeceği ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
SAMSUN VE ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Okulların tatil olduğuna yönelik açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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