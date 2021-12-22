Son dakika: Başkan Erdoğan Memur-Sen Başkanı'nı kabul edecek! Masada ek zam var
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek. Peki memur ve memur emeklisine ek zam verilecek mi? İşte detaylar...
Memur ve emeklileri ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Seyyanen zam miktarı belli oldu, görüşmeler her an başlayabilir. 3600 ek göstergede de son durum netleşmeye başladı.
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"Aylık vergi matrahının baz alındığı rakam üzerinden yürüdüğünden asgari ücretin altında bir rakamdan hesaplanıyor. Asgari ücret ve memurlar boyutunda aynı şey söz konusu değildir. Bu belli aralıklarda aylık ve yıllık bazda ufak bir avantaj oluşturuyor bazılarında iyi bir avantaj oluşturuyor" diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
Ocak ayında yüzde 18 olan vergi muamelesi yüzde 27'ye gidiyordu. Kamu görevlilerinde bazı yüksek maaşlılar yüzde 20'yi görecek. Onu da yılın son bir iki ayında yakalayacak. Düşük maaş alanlar bu rakama yakalanmayacak.
Eşi çalışmayan kişi için bu ne getirdi. Eşi çalışmayan hizmetli için aylık 56 lira fark edecek. Yıllık miktarı böldüğümüz zaman ilk başlarda düşük sonra daha fazla kesinti yaşanıyordu. Hizmetlerde son 1 ayda giriliyordu yirmilik dilime. Aya böldüğümüz zaman 56 lira fark edecek.
Lise mezunu hizmetli için 57 lira fark etmiş olacaktır. Öğretmen için 188 lira yıla böldüğümüzde aylık bu rakama tekabül edecek. Eşi çalışmıyor ve iki çocuğu varsa bu rakamın da altında olacak. Mühendis için 205 lira, kaymakam için 234 lira aylık maaşına kalacak olan rakamdır.
Bölge müdüründe 813 lira fark edecektir. Burada yüksek vergi dilimine girenlerle yüzde 20'lik dilime giren arasında fark vardı. Bu düzenleme ile birlikte yüzde 20'lik dilime erken girme dönemi bitti. Maaşı yüksek olanlar belki 1-2 ay yakalanacak. Bu da kişiye doğal olarak bir avantaj getirecek. Sözleşmeli öğretmenlere 369 lira yansıyacak aylık ortalama kesinti. Eşi çalışamayan sözleşmeli bir öğretmenden. Sözleşmeli bir hemşireden 372 lira yansıyacak.
YALÇIN'DAN 'EK ZAM' AÇIKLAMASI
Bu düzenleme ile memurun ek zam beklentisi karşılanmaz. Biz yıllardır mücadele ediyoruz. Devlet memurundan vergi almasın zaten en düşük devlet memuru maaşı belli. Bu anlamda yıllardır mücadele veriyorduk. Asgari ücret tutarı kısmından muaf tutulan kısım bir artıdır ve teşekkür ettik. Bu ciddi bir şey getirildi diye algılanmasın.
'BAKAN BİLGİN İLE BİR ARAYA GELDİK'
Rakam ciddi bir rakam olarak gözükebilir bunun yansıyacağı kesime göre bu değişiyor. Mutlaka ek zam uygulamasının devreye alınması gerekiyor. 163 lira 173 lira gibi rakamlarla bir avantaja düşüldüyse diğerlerinde 800 lira olduysa ek zam bu makası daha da açacaktır. Seyyanen memur zammına ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileşme olmalı.
Sayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme içerisinde kurulacak cümlenin sağlıklı bir cümle olmadığını gerçekçi rakamlar üzerinden konuşulması gerektiğini ifade ettik. Ve ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik.
Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti. Biz toplu sözleşmeyi yaptıktan sonra marketteki tüketici fiyatlarındaki yükselişler memurun alım gücünü düşürdü biz bunu yukarı çıkarmak için ek zamla durum telafi edilsin.
NE KADARLIK EK ZAMDAN BAHSEDİLİYOR?
Biz burada bundan önceki görüşmelerimizde ifade ettik. Bir çok kalemden memura iyileştirme yapılabileceğine yönelik alternatif sıralamıştık vergi muafiyeti de bundan birisiydi.
Enflasyon rakamı aralık ayını geçtikten sonra ortaya çıkacak rakamın 15-16 belki daha yüksek çıkması bir rakam olabilir. Bakanlık o rakamı görelim yaklaşımındadır. Neticede olması gereken ortadadır. Biz de şuan bu son hesaplamalarımızı yapıyoruz. Evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu, çocuksuz bütün bu simülasyonları tartışıyoruz. Fizibiliteyi görelim ve masada yaklaşımı konuşalım diye. Şuanda bu rakam hakkında konuşmaya gerek yok. En düşük memur maaşıyla ilgili simülasyonu yapıyoruz.
SEYYANEN EK ZAM TALEBİ
Yüzde 16 ya da yüzde 16'nın üzerinde dediğimiz rakam yüzde 5 içindeyken söylenen rakamdır. Bunun üzerine gelen ilave temmuz ayında gelecek yüzde 7'lik bir zamdır. Asgari ücrete yapılan 1 yıllık iyileştirme içerisinde memura yapılan zam dikkate alınırsa bunların toplamında oluşacak rakamdır. Biz bunun üzerine seyyanen bir kanaat birliğimiz oluşuyor.
Maaşlara yansımada maaşı düşük olanla yüksek olanın makası arttığı düşünülüyor. Burada seyyanen iyileştirme yapılmasının Memur Sen olarak ortaya koyuyoruz.
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?
Biz 3600 ek gösterge konusunda baştan beri temel yaklaşım ortaya koyuyoruz. Kamudaki ek gösterge sistematiği toplu olarak ele alınsın. Ek göstergelerin belki tamamına dokunmak gerekecek. Sadece öğretmen, polis ve din görevlisinde belli bir kısmı memnun edeceği ve belli kısmı memnun etmeyeceğini düşünüyoruz. 3600 ek gösterge oranında yukarı almanız lazım orada bir hiyerarşi söz konusu. Bir merdiven basamağı gibi mantık çerçevesi söz konusu. Tamamını tartışabileceğimiz zemini arzuluyoruz.
Sayın Vedat bilgin Bakanımız bir çalışma olduğunu söyledi. Yapılacak çalışmanın bileşenlerinden biriyiz. 3600 ek göstergenin 2022 yılında çalışılması şeklinde bir karar imza attık ortaya çıkarılan sunumu işiteceğiz. 3600 ek göstergenin emekliler tarafında bir avantajı var 25 bin ile 30 bin arasında emekli maaşının artacağı söz konusu. Göreve başladığı yıl çalıştığı yıl bunları etkileyecektir. Amacımız adaletin tesis edilmesidir."
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