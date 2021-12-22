Son dakika: Başkan Erdoğan Memur-Sen Başkanı’nı kabul edecek! Masada ek zam var

Ocak ayında yüzde 18 olan vergi muamelesi yüzde 27'ye gidiyordu. Kamu görevlilerinde bazı yüksek maaşlılar yüzde 20'yi görecek. Onu da yılın son bir iki ayında yakalayacak. Düşük maaş alanlar bu rakama yakalanmayacak.

Eşi çalışmayan kişi için bu ne getirdi. Eşi çalışmayan hizmetli için aylık 56 lira fark edecek. Yıllık miktarı böldüğümüz zaman ilk başlarda düşük sonra daha fazla kesinti yaşanıyordu. Hizmetlerde son 1 ayda giriliyordu yirmilik dilime. Aya böldüğümüz zaman 56 lira fark edecek.