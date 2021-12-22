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Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 10 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere karşılık verildiğini ve 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

10 terörist etkisiz hale getirildi 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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