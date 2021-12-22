Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Omicron açıklaması! Türkiye’de artış yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa, salgının yeniden merkezi oldu. Avrupa'da artış olduğunda bu durum yaklaşık 3-4 hafta sonra ülkemizde de görülebiliyor. Bugüne kadar önemli bir artış gözlemlenmedi. Kontrollü seyir devam ediyor." dedi.

Bakan Koca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.