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Başkan Erdoğan "Başaramayacaksınız" dedi salon inledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Başkan Erdoğan Başaramayacaksınız dedi salon inledi

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Buradan manşetlerle hükümet devirip hükümet kurmaya alışmış akademisyenlere, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum: Başaramayacaksınız... " dedi. Başkan Erdoğan darbe seviciler hakkındaki sözleri büyük alkış aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Toplantıda bulunan isimler, Başkan Erdoğan'ın darbe seviciler hakkındaki sözlerini ayakta alkışladı.

Başkan Erdoğan'ın salonu inlettiği açıklamaları şu şekilde:

Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey Haziran 2023'te olacağını söylüyor, ben söylüyorum. Defeatle söylememe rağmen bu da yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Belirlenen tarih neyse o tarihte erken seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin.

Buradan manşetlerle hükümet devirip hükümet kurmaya alışmış akademisyenlere, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum: Başaramayacaksınız... Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız.

Başkan Erdoğan: Başaramayacaksınız! BAŞKAN ERDOĞAN: BAŞARAMAYACAKSINIZ!

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