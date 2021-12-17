Başkan Erdoğan’dan 2 yıl sonra kritik hamle: 2023 yol haritası belirlenecek! Antalya’da belediye başkanlarıyla kampa girecek

BAKANLARDAN SUNUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Aralık'ta katılacağı kampta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sunum yapacak. Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sorunları bakanlara iletecek. Başkan Erdoğan'ın kampta ayrıca, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ve meselelerini dinleyeceği ifade ediliyor.