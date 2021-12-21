İlim Yayma Ödülleri’ni kazanan Prof. Dr. Zekai Şen: Bu vatan beni okuttu o yüzden buradayım

İlim Yayma Vakfı tarafından iki yılda bir düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri önceki akşam Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda sahiplerini buldu. Prof. Dr. Zekai Şen, Doç. Dr. Hümeyra Özturan ve Prof. Dr. Mustafa Soylak ödül aldı. Üç isim ilk kez Sabah'a konuştu. Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Büyük Ödül'ün sahibi Prof. Dr. Şen, American Biography Instute tarafından verilen "Dünyadaki 500 Bilim Öncüsü" ödülü, Nobel: Ödül Beratı, UNESCO İklim Değişikliği Paneli Türkiye Temsilcisi unvanlarına sahip. Ödül aldığı eserde sunduğu Innovative Trend Analysis yaklaşımı, küresel ısınmanın birçok hidrolojik ve meteorolojik olaylar üzerinde istenmeyen sonuçlarını analiz etmekte ve herhangi bir kabule gerek duymadan bütün zaman dizilerine uygulanabilir olmasıyla dünyada benzeri olmayan bir çalışma. İklim değişiminin su kaynakları üzerine etkilerini, yaşanabilecek su sıkıntılarını önceden tahmin edebilen, kullanımı oldukça kolay, dünyada benzeri olmayan bir tahmin modeli geliştiren Şen şöyle konuştu:



Dünyanın birçok ülkesinde bulundum. Ama bir kez bile yurtdışında yaşamayı düşünmedim. Bu vatan beni okuttu, bende emeği var. O yüzden buradayım. Örf, âdet, gelenek toplumumuzda dışlanmış. Bilim dediğimizde akla ilk Batı geliyor. Örf de, âdet de, inanç da, din de yoktur gibi düşünülüyor. Bu kavramlardan soyutlanırsa sanki o kadar aydınmış gibi olunur diye düşünüyorlar. Bana "Hocam makalelerinize yapılan uluslararası atıflar her gün artıyor" diyorlar. Eserlerimde kendi ismim bile önemsiz. Yeter ki vatanımın ismi geçsin. Adımı bildikleri zaman insanlar, "Bu İslam ülkesinden" dedirtebilirsem Batılılara, benim için ödüllerin ödülüdür.







'GENÇLER VATANLARINA HİZMET ETSİNLER'

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Kategorisi'nde ödülün sahibi. Türkiye Bilimler Akademisi Asil Üyesi ve Clarivate Analytics tarafından "Dünyanın en nüfuzlu bilim insanları" arasında görülüyor. Çok duvarlı karbon nano tüplerin ağır metal iyonlarının katı faz kullanıldığı bir çalışma ile ödül aldı. 25 yıldır dünya için büyük önem taşıyan yeşil ve çevre dostu prosesleri ayırma ve zenginleştirme yöntemlerini geliştirdi. Çevrede kirlilik oluşturan zehirli metaller ve zehirli organik kirliliklerin önlenmesi ve belirlenmesine yönelik bir laboratuvar çalışmasını içeren projeyi hazırlayan Soylak şöyle konuştu: "Gençler çalışırlarsa devletin de katkılarıyla başarılı olacaklar ve bu ülkenin gelişimine katkıda bulunacaklar. Ben Türkiye'de de bilim adına bir şeyler yapılabileceğinin kanıtı olarak gençlere kendimi göstermek istiyorum. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler Türkiye'ye dönüp vatanlarına hizmet etsinler. Bizler bu ülkenin ekmeğini yedik, bu ülkeyi daha da geliştirmek hepimizin en büyük hedefi olmalı."





'HEDEFİM HEP ÜLKEM İÇİN ÇALIŞMAKTI'

Sosyal Bilimler Kategorisi'nde ödül alan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hümeyra Özturan, Yale ve Harvard üniversitelerinde YÖK ve TÜBİTAK burslarıyla çalışmalar yaptı. "Etos'tan Ahlaka Antik Yunan Literatürünün İslam Dünyasına İntikali ve Alımlanışı" ile ödül aldı. Özturan, "Bir kadın bilim insanı olarak bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Yurtdışında çalışmalar yaptığım zaman kendime 'Sen devletinin desteğiyle buradasın, ülken için çalışmalısın, ülkene hizmet etmelisin' derdim. Hiç yurtdışında kalmayı düşünmedim. Hedefim hep ülkem için çalışmaktı" diye konuştu.