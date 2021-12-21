İçişleri Bakanlığından 2 genelge! Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlar ve Sokak Hayvanları için harekete geçildi

"Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlar" konulu genelgede, tüm il ve ilçelerde barınma ihtiyacı bulunan kişiler tespit edilerek, bu kişilere uygun barınma alanlarının sağlanması istendi.

Genelgeye göre, bu durumda olanlar öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerine yerleştirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinin yetersiz kalması durumunda da bu kişilerin, anlaşmalı pansiyon, otel gibi yerlerde herhangi bir ücret alınmadan konaklamaları sağlanacak.