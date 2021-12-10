10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 20 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırı sonrası yapılan flaş operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan Akar, "Havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil 20 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın 2022 yılı bütçesi için TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

BAKAN AKAR: 20 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz şehit edildi. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız." dedi.

TOPLAM ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI

Milli Savunma Bakanı Akar, bu yıl içinde 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Hükümetten açıklama! “Tazminat hakkı” geliyor... HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA! "TAZMİNAT HAKKI" GELİYOR...
Bakan duyurdu! Ödemeler başlıyor.... BAKAN DUYURDU! ÖDEMELER BAŞLIYOR....
Bakan duyurdu! Ödemeler başlıyor....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA