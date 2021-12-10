Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 20 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERLERİ... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın 2022 yılı bütçesi için TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

BAKAN AKAR: 20 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz şehit edildi. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız." dedi.