Muş, Ağrı, Van yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Muş, Ağrı, Van kar tatili var mı? Kar tatili olan iller!
Muş, Ağrı, Van kar tatili var mı? 21 Aralık Muş, Ağrı, Van yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller arama motorlarında sorgulanırken Muş, Ağrı ve Van gibi kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu illerde kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; Muş, Ağrı, Van kar tatili var mı?
Muş, Ağrı, Van yarın okullar tatil mi? Muş, Ağrı, Van kar tatili 21 Aralık günü için sorgulanıyor. 21 Aralık Salı günü kar tatili olup olmayacağı gündemde yoğun şekilde sorgulanıyor. Bu illerde yaşayan öğrenciler, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüklerinden kar tatili kararı çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki; 21 Aralık Muş, Ağrı, Van yarın okullar tatil mi?
MUŞ, AĞRI, VAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bu iller için alınmış herhangi bir tatil kararı henüz bulunmuyor.
METEOROLOJİ UYARDI
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3
İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 15
Adana: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar yağışlı (Yağışların, genellikle kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 13
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyinin yüksek kesimleri kar yağışlı (Yağışların; kuzeydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.)
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