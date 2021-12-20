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Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 46 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2021
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Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 46 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin 46 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 - 19 Aralık 2021 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 adet tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet şarjör, 3,99 gram metamfetamin, 2,48 gram eroin, 0,57 gram esrar, 2 adet ectasy, 1 adet bong düzeneği, bin 317 paket kaçak sigara, 125 adet puro, 98 şişe kaçak içki, 4 adet emtia malzemesi ve 2 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.



Operasyonlarda, 34'ü kaçakçılık, 11'i asayiş suçlarından ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.



Terörün finans kaynaklarına operasyon TERÖRÜN FİNANS KAYNAKLARINA OPERASYON
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon ŞIRNAK'TA TERÖRÜN FİNANS KAYNAKLARINA OPERASYON

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