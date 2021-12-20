Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den son dakika döviz kuru mesajı! Kararlı şekilde yolumuza devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı son dakika açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak." ifadelerini kullandı.

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