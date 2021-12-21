TBB Başkanı Alpaslan Çakar kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Çakar nereli? İşte biyografisi...

Ocak 2016 ile Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017 ile Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Çakar, son olarak 26 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Kurul'da Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir.