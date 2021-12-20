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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan Filipinler’e taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan Filipinler’e taziye mesajı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfununun çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfununun çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yüzbinlerce kişinin evlerini terketmesine yol açmasından derin üzüntü duyuyoruz.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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