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KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak?

KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bu burstan faydalanacak olan binlerce kişi ödeme tarihlerini merak ediyor. Başkan Erdoğan, 2021-2022 yılı KYK ödemelerinin artırıldığını açıkladı. İşte, KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak?

KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, burs ve kredi miktarlarının artırıldığı müjdesini verdi. Açıklama sonrasında burs ve kredilerin ödeneceği tarih merak ediliyor. İşte, KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak?

2022 KYK BURS/ KREDİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'den çıkan kararları bir bir sıraladı. Öğrencilere de müjde diyerek kredi ve burs oranlarını duyurdu. "Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira, doktora öğrencilerine 1.950 lira burs veya kredi vermiştik.

"Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz."

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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