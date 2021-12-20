KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak?
KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bu burstan faydalanacak olan binlerce kişi ödeme tarihlerini merak ediyor. Başkan Erdoğan, 2021-2022 yılı KYK ödemelerinin artırıldığını açıkladı. İşte, KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak?
KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, burs ve kredi miktarlarının artırıldığı müjdesini verdi. Açıklama sonrasında burs ve kredilerin ödeneceği tarih merak ediliyor. İşte, KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak?
2022 KYK BURS/ KREDİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'den çıkan kararları bir bir sıraladı. Öğrencilere de müjde diyerek kredi ve burs oranlarını duyurdu. "Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira, doktora öğrencilerine 1.950 lira burs veya kredi vermiştik.
"Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz."
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak?
- KYK burs ve kredileri zamlandı mı, ne kadar oldu? KYK 2022 ne kadar, kaç TL olacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...
- Maaşlarda vergi düzenlemesi... Asgari ücret vergi düzenlemesi nedir, ne anlama geliyor? Asgari ücret vergi ne kadar?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Memur maaşından vergi kesintisi kalkıyor mu? 2022'de memura vergi muafiyeti gelecek mi?
- SSK ve Bağ-Kur'lu emekliye ödenecek! Maaşlardan bağımsız 500, 750, 1.500 TL'ye kadar ödeme! Başvuru yapmak için...
- Aralık ayı kira fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Aralık 2021 TÜFE’ye göre kiralara ne kadar zam yapılacak? Kira artış oranı hesaplaması...
- VE AÇIKLANDI! AÖL sınav sonuçları sorgulama: MEB 2021-2022 1. dönem açık lise sonuçları nereden öğrenilir?
- Maaşlarda yeni dönem başlıyor! Başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir! Asgari ücret artışı sonrasında...
- Altın günü nasıl kapattı? 20 Aralık gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Sivas'ta okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Erzurum'da okullar yarın tatil mi? 21 Aralık Erzurum okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Özel sektör 2022'de ne kadar zam alacak? Özel sektör zam oranları 2022 belli oldu mu? Kim ne kadar maaş alacak?