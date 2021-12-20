KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, burs ve kredi miktarlarının artırıldığı müjdesini verdi. Açıklama sonrasında burs ve kredilerin ödeneceği tarih merak ediliyor. İşte, KYK burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatar? KYK ilk burs ve krediler hangi tarihte yatacak?

2022 KYK BURS/ KREDİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'den çıkan kararları bir bir sıraladı. Öğrencilere de müjde diyerek kredi ve burs oranlarını duyurdu. "Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira, doktora öğrencilerine 1.950 lira burs veya kredi vermiştik.