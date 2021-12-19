19 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir'de maden ocağı kazası! O şirketten ilk açıklama geldi

İzmir'de maden ocağı kazası! O şirketten ilk açıklama geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2021 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
ABONE OL
İzmir’de maden ocağı kazası! O şirketten ilk açıklama geldi

Dün akşam saatlerinde İzmir'de meydana gelen maden kazası Türkiye'yi korkuttu. Onlarca işçinin yaralanmasıyla gözlerin çevrildiği Kınık'tan acı haberin gelmemesi 81 milyonu bir nebze sevindirdi. Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik AŞ, İzmir'deki maden göçüğü hakkında açıklama yaptı.

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik AŞ, İzmir'in Kınık ilçesinde 45 işçinin yaralandığı maden kazasının, basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde meydana geldiğini ve 10 işçinin tedavisine devam edildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, dün gece saat 20.40'ta Kınık ilçesi sınırlarındaki linyit madeninde kaza meydana geldiği hatırlatıldı.

Yaralılara şifa ve tüm madencilere geçmiş olsun dilekleri de paylaşılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır.

TÜRKİYE'Yİ KORKUTAN GÖÇÜK

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi.

İzmir’de göçük olan maden ocağından ilk bilgiler İZMİR'DE GÖÇÜK OLAN MADEN OCAĞINDAN İLK BİLGİLER

50'YE YAKIN İŞÇİ ÇALIŞIYORDU

Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işçilerin gazdan etkilendiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger göçüğe ilişkin yaptığı açıklamada "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN VAR MI?

Bölgede bulunan A Haber Muhabiri Tayfun Er, katıldığı canlı yayında maden ocağında yaşanan göçük altında hiçbir işçinin olmadığını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca göçüğe ilişkin açıklamasında "İzmir Kınık'taki bir maden ocağında, patlama sonrası meydana gelen göçükte 9 kişi yaralanmış, yaralılar 8 Acil Ambulansla hastanelere nakledilmiştir. İlk tespitlere göre yaralanmalar hafif düzeydedir. İzmir'e, bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada ise "İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı." dedi.

YARALI SAYISI 45'E YÜKSELDİ

Bakan Koca gece yarısı yaptığı son açıklamada "İzmir Kınık'ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Maden ocağında yaşanan göçük sonrası ilk görüntüler MADEN OCAĞINDA YAŞANAN GÖÇÜK SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

Maden ocağında yaşanan göçük sonrası ilk görüntüler MADEN OCAĞINDA YAŞANAN GÖÇÜK SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA