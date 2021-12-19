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Ankara kar tatili var mı? Ankara yarın (20 Aralık) okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2021
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Ankara kar tatili var mı? Ankara yarın 20 Aralık okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması!

Ankara yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Ankara kar tatili var mı? Ankara’da yaşayan öğrenciler ve veliler yarın Ankara’da il genelinde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Kentte yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kar tatili ihtimali gündeme geldi. Peki; 20 Aralık Ankara yarın okullar tatil mi? Gözler Ankara Valiliği kar tatili açıklamasına çevrildi. İşte; Ankara kar yağışında son durum!

Ankara yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Ankara kar tatili gelişmesi ilde yaşayan öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Ankara'nın birçok ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, il genelinde kar tatili olup olmadığı sorusuna yanıt aranıyor. Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yakından takip ediliyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok bölgede okulların tatil olduğu haberi gelmişti. Peki; 20 Aralık Ankara yarın okullar tatil mi?

20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları… 20 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ? KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ! VALİLİK MEB KAR TATİLİ AÇIKLAMALARI…

ANKARA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (20 ARALIK)

Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürse de, yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yapıldığında haberimizden öğrenebileceksiniz.

HAFTA SONUNA KADAR SOĞUK HAVA DALGASI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre soğuk hava dalgası geliyor.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava çarşamba günü etkisini kaybedecek.

Meteoroloji uyarısına göre sıcaklıklar salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşecek.

Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da sıcaklıkların bu gece yarısından itibaren -9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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