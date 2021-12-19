Ankara kar tatili var mı? Ankara yarın (20 Aralık) okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması!

Ankara yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Ankara kar tatili gelişmesi ilde yaşayan öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Ankara'nın birçok ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, il genelinde kar tatili olup olmadığı sorusuna yanıt aranıyor. Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yakından takip ediliyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok bölgede okulların tatil olduğu haberi gelmişti. Peki; 20 Aralık Ankara yarın okullar tatil mi?