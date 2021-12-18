Yakalanan terör örgütü PKK'nın hacker grubu üyelerinden "ANF" itirafı

HACKLEDİKLERİ SİTELERE ÖRGÜT PROPAGANDASI İÇERİKLİ İNDEKSLER YERLEŞTİRMİŞLER

Zanlı B.A. ise 2009-2010 yıllarında "CMG Team-Cold Hacker" isminde bir forum sitesi olduğunu, bu ismin daha sonra "Mezopotamia Hackers" olarak değiştirildiğini belirterek, hackledikleri internet sayfalarına yerleştirdikleri indekslerde PKK paçavrası, örgüt üyelerine ait fotoğraflar ve örgüt propagandası yapılan ifadeler yer aldığını anlattı.