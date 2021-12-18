İzmir’de maden ocağında göçük! Çok sayıda kişi göçük altında kaldı! Ekipler olay yerinde...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger göçüğe ilişkin yaptığı açıklamada "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.