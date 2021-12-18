İzmir'de maden ocağında göçük! Çok sayıda kişi göçük altında kaldı! Ekipler olay yerinde...
Son dakika haberi... İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçükte 22 yaralının bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaşanan kazaya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ilk detayları paylaştı...
PATLAMA MEYDANA GELDİ
Olay, saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi.
50'YE YAKIN İŞÇİ ÇALIŞIYORDU
Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işçilerin gazdan etkilendiği bildirildi.
8 İŞÇİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 8 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
2 YARALI DA SOMA'DA TEDAVİ ALTINDA
Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger göçüğe ilişkin yaptığı açıklamada "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.
YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.
GÖÇÜK ALTINDA KALAN VAR MI?
Bölgede bulunan A Haber Muhabiri Tayfun Er, katıldığı canlı yayında maden ocağında yaşanan göçük altında hiçbir işçinin olmadığını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca göçüğe ilişkin açıklamasında "İzmir Kınık'taki bir maden ocağında, patlama sonrası meydana gelen göçükte 9 kişi yaralanmış, yaralılar 8 Acil Ambulansla hastanelere nakledilmiştir. İlk tespitlere göre yaralanmalar hafif düzeydedir. İzmir'e, bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada ise "İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı." dedi.
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