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İzmir'de maden ocağında göçük! Çok sayıda kişi göçük altında kaldı! Ekipler olay yerinde...

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Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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İzmir’de maden ocağında göçük! Çok sayıda kişi göçük altında kaldı! Ekipler olay yerinde...

Son dakika haberi... İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçükte 22 yaralının bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaşanan kazaya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ilk detayları paylaştı...

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi.

İzmir’de göçük olan maden ocağından ilk bilgiler İZMİR'DE GÖÇÜK OLAN MADEN OCAĞINDAN İLK BİLGİLER

50'YE YAKIN İŞÇİ ÇALIŞIYORDU

Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işçilerin gazdan etkilendiği bildirildi.

8 İŞÇİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 8 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 YARALI DA SOMA'DA TEDAVİ ALTINDA

Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger göçüğe ilişkin yaptığı açıklamada "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN VAR MI?

Bölgede bulunan A Haber Muhabiri Tayfun Er, katıldığı canlı yayında maden ocağında yaşanan göçük altında hiçbir işçinin olmadığını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca göçüğe ilişkin açıklamasında "İzmir Kınık'taki bir maden ocağında, patlama sonrası meydana gelen göçükte 9 kişi yaralanmış, yaralılar 8 Acil Ambulansla hastanelere nakledilmiştir. İlk tespitlere göre yaralanmalar hafif düzeydedir. İzmir'e, bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada ise "İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı." dedi.

Maden ocağında yaşanan göçük sonrası ilk görüntüler MADEN OCAĞINDA YAŞANAN GÖÇÜK SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

Maden ocağında yaşanan göçük sonrası ilk görüntüler MADEN OCAĞINDA YAŞANAN GÖÇÜK SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

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