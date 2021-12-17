Son dakika: PKK’nın dijital teröristlerine tutuklama: 7 kişi enselendi

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen diğer şüphelilerden 7'si tutuklanırken; 11'i de serbest bırakıldı. 15 şüphelinin ise araması devam ediyor.

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