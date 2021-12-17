Son dakika: PKK'nın dijital teröristlerine tutuklama: 7 kişi enselendi
Son dakika haberleri... PKK'nın dijital teröristlerine geçit yok! Ankara'da PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren hacker gruplarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 7 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' ve 'CMG-Team Cold Hackers' isimli hacker gruplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 81 ildeki eş zamanlı operasyonda 42 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren zanlılardan 9'u itirafçı oldu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.
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