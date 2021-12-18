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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı (18 ARALIK 2021 vaka ve vefat rakamları)

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Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı 18 ARALIK 2021 vaka ve vefat rakamları

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Aralık 2021 Cumartesi tarihine ait vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün tablosunu sosyal medyadan yorumladı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 18 Aralık 2021 Cumartesi tarihine ait vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

191 VEFAT

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,27 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 123 milyon 625 bin 349 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"HATIRLATMA DOZUNU İHMAL ETMEYİN"

Bakan Koca, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin." dedi.

Sağlık Bakanlığı SON DAKİKA Kovid-19 vaka vefat tablosu 18 Aralık 2021 SAĞLIK BAKANLIĞI SON DAKİKA KOVİD-19 VAKA VEFAT TABLOSU (18 ARALIK 2021)

16 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

15 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

14 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

13 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

12 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

11 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

10 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

9 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

8 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

7 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

6 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

5 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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