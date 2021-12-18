SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı (18 ARALIK 2021 vaka ve vefat rakamları)

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 18 Aralık 2021 Cumartesi tarihine ait vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

191 VEFAT

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,27 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 123 milyon 625 bin 349 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.