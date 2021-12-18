SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı (18 ARALIK 2021 vaka ve vefat rakamları)
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Aralık 2021 Cumartesi tarihine ait vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün tablosunu sosyal medyadan yorumladı.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 18 Aralık 2021 Cumartesi tarihine ait vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.
191 VEFAT
Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,27 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 123 milyon 625 bin 349 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
"HATIRLATMA DOZUNU İHMAL ETMEYİN"
Bakan Koca, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin." dedi.
7 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
6 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadro açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kimler?
- AFAD sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 AFAD 1749 personel alımı sözlü sınav ne zaman?
- Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? 31 Aralık resmi tatil mi?
- ASELSAN satıldı iddialarına yanıt! ASELSAN ne iş yapar? ASELSAN'ın hangi ülkelerde şirketleri var?
- Günler ne zaman uzamaya başlayacak? 2021 en uzun gece ne zaman? Kış gün dönümü ve ekinoks tarihleri...
- TOGG yeni logo anlamı nedir? TOGG amblemi ne anlama geliyor? Yerli otomobil TOGG'un açılımı nedir?
- AÖL sınav sonuçları için son dakika açıklaması! 2021-2022 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM ilanı ne zaman çıkacak? 2022 yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? 18 Aralık GS Başakşehir maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
- iPhone zammı dudak uçuklattı! 18 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni fiyat listesi...
- İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji'den "Sibirya soğukları" uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?