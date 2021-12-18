Yılbaşında okullar tatil mi? 2022 yılının yaklaşmasıyla birlikte gözle resmi tatillere çevrildi. Bilindiği üzere 01 Ocak tarihi resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sene 31 Aralık'ın Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte 31 Aralık'ta da tatil uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? 31 Aralık resmi tatil mi? İşte cevaplar...

YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim 31 Aralık resmi tatil değildir. Bu sene 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. Cuma gününde okullar ve iş yerleri açık olacak.

01 Ocak resmi tatili ise Cumartesi gününe denk geliyor.