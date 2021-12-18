Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? 31 Aralık resmi tatil mi?
Yılbaşında okullar tatil mi? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gözler yılbaşı tatiline çevrildi. 31 Aralık'ın Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte gözler cuma gününün tatil olup olmayacağına çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Yılbaşı tatili ve merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? 31 Aralık resmi tatil mi? İşte haberin detayları...
Yılbaşında okullar tatil mi? 2022 yılının yaklaşmasıyla birlikte gözle resmi tatillere çevrildi. Bilindiği üzere 01 Ocak tarihi resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sene 31 Aralık'ın Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte 31 Aralık'ta da tatil uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? 31 Aralık resmi tatil mi? İşte cevaplar...
YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?
Hemen şunu belirtelim 31 Aralık resmi tatil değildir. Bu sene 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. Cuma gününde okullar ve iş yerleri açık olacak.
01 Ocak resmi tatili ise Cumartesi gününe denk geliyor.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
MEB takvimine göre, 2021-2022 yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler irinci dönem karnelerini 21 Ocak 2022 Cuma günü alacaklar.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
MEB 'ÇEVRE EĞİTİMİ' MÜFREDATINA 'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ' DE EKLEDİ
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokullarda iki kademede seçmeli "çevre eğitimi" dersinin, gelecek yıldan itibaren üç kademede, "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" adı altında uygulanmasına karar verildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak çevre bilinci ve bu konuda farkındalığın artırılması için çok yönlü çalışmalar ve projeler yürüttüklerini vurguladı.
Geleceğe dair en büyük sorun alanlarından biri olan iklim değişikliğini önlemek ve çevrenin korunması bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrencilere aktarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde "Sıfır Atık Projesi"nin yürütüldüğünü hatırlatan Özer, ayrıca Bakanlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Özer, Bakanlık olarak "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" dersine müfredatta daha fazla yer ayırmak için önemli bir adım attıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla iklim değişikliği ile mücadele için çalışmalar her alanda hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesinde genç nesillerimizin daha bilinçlenmesi için müfredatta da önemli bir değişikliğe gittik. Talim ve Terbiye Kurulu toplantısında alınan kararla, 2015'ten bu yana 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren okutulmak üzere 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat yine seçmeli olarak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' adı altında uygulanacak. Bu kapsamda, geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak."
Bakan Özer, öğretmenlere çevre bilinci konusunda bilgilendirmeler yapacaklarını da belirterek "Sömestr tatilinde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgiler verilecek." bilgisini de paylaştı.
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- Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? 31 Aralık resmi tatil mi?
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