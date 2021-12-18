Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü! İşte ele alınan konular...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Diğer yandan Başkan Erdoğan ayrıca Katar Millî Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİKLERİNİ İLETTİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AFAD sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 AFAD 1749 personel alımı sözlü sınav ne zaman?
- Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? 31 Aralık resmi tatil mi?
- ASELSAN satıldı iddialarına yanıt! ASELSAN ne iş yapar? ASELSAN'ın hangi ülkelerde şirketleri var?
- Günler ne zaman uzamaya başlayacak? 2021 en uzun gece ne zaman? Kış gün dönümü ve ekinoks tarihleri...
- TOGG yeni logo anlamı nedir? TOGG amblemi ne anlama geliyor? Yerli otomobil TOGG'un açılımı nedir?
- AÖL sınav sonuçları için son dakika açıklaması! 2021-2022 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM ilanı ne zaman çıkacak? 2022 yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? 18 Aralık GS Başakşehir maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
- iPhone zammı dudak uçuklattı! 18 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni fiyat listesi...
- İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji'den "Sibirya soğukları" uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?
- Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi?