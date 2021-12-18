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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü! İşte ele alınan konular...

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Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü! İşte ele alınan konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Diğer yandan Başkan Erdoğan ayrıca Katar Millî Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.

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