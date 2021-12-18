Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü! İşte ele alınan konular...

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.