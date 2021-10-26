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Gri listeye bir çizik daha! UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda 2 terörist vuruldu

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında 23 Ekim'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, Emniyet Genel Müdürlüğünce üretilen ve ilk defa sahada kullanılan "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA ile kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı sonrası etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 15:57
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Gri listeye bir çizik daha! UÇBEY’in ilk kez kullanıldığı operasyonda 2 terörist vuruldu

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince, Artuklu kırsalında, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

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Gri listeye bir çizik daha! UÇBEY’in ilk kez kullanıldığı operasyonda 2 terörist vuruldu

Alınan bilgiye göre, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan Ruken kod adlı Songül Özgün olduğu da belirlenen operasyon, bir ilke de sahne oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA, bölgede ilk kez bu operasyon sırasında kullanıldı.

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Gri listeye bir çizik daha! UÇBEY’in ilk kez kullanıldığı operasyonda 2 terörist vuruldu

Kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı yapan UÇBEY sayesinde, anlık görüntüleri alan özel harekat unsurları, çatışmaya girdikleri teröristleri etkisiz hale getirdi.

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Gri listeye bir çizik daha! UÇBEY’in ilk kez kullanıldığı operasyonda 2 terörist vuruldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve ilk defa sahada kullanılan UÇBEY'in, bulunduğu alandan dikey kalkış yaptığı, yatay uçuş yapma özelliği sayesinde her türlü arazide rahat hareket etme avantajı sağladığı öğrenildi.

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Gri listeye bir çizik daha! UÇBEY’in ilk kez kullanıldığı operasyonda 2 terörist vuruldu

TERÖRİSTİN SABOTAJ EYLEMLERİ İÇİN GÖREVLENDİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Bu arada, gri listede aranan Özgün'ün, terör örgütünün sözde özel kuvvetler yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, metropollerde silahlı ve bombalı eylem arayışında olduğu belirtildi.