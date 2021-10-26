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Gri listeye bir çizik daha! UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda 2 terörist vuruldu
Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında 23 Ekim'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, Emniyet Genel Müdürlüğünce üretilen ve ilk defa sahada kullanılan "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA ile kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı sonrası etkisiz hale getirildi.
Giriş Tarihi: 26.10.2021 15:57Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 15:57