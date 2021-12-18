18 Aralık 2021, Cumartesi
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Gri kategoriye bir çizik daha! PKK’lı Veysel Akkuş etkisiz hale getirildi
Eren-13 operasyonları kapsamında; Siirt Eruh kırsalında 4 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti. Öldürülen teröristlerden birinin kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlarda gri listede yer alan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş olduğu belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.