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Gri kategoriye bir çizik daha! PKK’lı Veysel Akkuş etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 18.12.2021 11:31
Eren-13 operasyonları kapsamında; Siirt Eruh kırsalında 4 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti. Öldürülen teröristlerden birinin kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlarda gri listede yer alan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş olduğu belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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Gri kategoriye bir çizik daha!
Gri kategoriye bir çizik daha!
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