Gökyüzüyle buluşmasına saatler kaldı! Türksat 5B yola çıkıyor

Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B uydusunun gökyüzüyle buluşmasına saatler kaldığını ifade eden Oktay, "Ülkemizin mevcut gücünü ve uzay alanındaki potansiyelini artıracak uydumuz Türksat 5B şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Oktay, paylaşımında Türksat 5B'ye ilişkin bilgilerin olduğu grafiğe de yer verdi.