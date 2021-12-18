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Gökyüzüyle buluşmasına saatler kaldı! Türksat 5B yola çıkıyor

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Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Gökyüzüyle buluşmasına saatler kaldı! Türksat 5B yola çıkıyor

Beşinci nesil uyduların ikincisi olan Türksat 5B uydusu yarın sabah Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Türksat 5B'nin özellikleri neler? Ne zaman fırlatılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin mevcut gücünü ve uzay alanındaki potansiyelini artıracak Türksat 5B uydusunun hayırlı olması dileğinde bulundu.

Oktay, sabaha karşı uzaya fırlatılacak Türksat 5B uydusuna ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B uydusunun gökyüzüyle buluşmasına saatler kaldığını ifade eden Oktay, "Ülkemizin mevcut gücünü ve uzay alanındaki potansiyelini artıracak uydumuz Türksat 5B şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Oktay, paylaşımında Türksat 5B'ye ilişkin bilgilerin olduğu grafiğe de yer verdi.

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