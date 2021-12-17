Son dakika: Türkiye'den ABD'nin 2020 Yılı Terörizm Raporu'na sert tepki
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Yılı Terörizm Raporu Hakkında açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada, "Türkiye, terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, hukuk temelinde yürütmekte, güvenlik-hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözetmektedir. Bu nedenle, anılan raporda hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir ve kabul edilemez" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Yılı Terörizm Raporu Hakkında açıklama yaptı.
Sözcü Bilgiç yaptığı açıklamada, "Türkiye, terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, hukuk temelinde yürütmekte, güvenlik-hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözetmektedir. Bu nedenle, anılan raporda hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir ve kabul edilemez" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Yılı Terörizm Ülke Raporunda Türkiye'nin PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesinin ve bu alanda uluslararası çabalara etkin katkılarının hakkaniyetle değerlendirilmediği; raporun bu konuda eksik ve önyargılı bir yaklaşımı yansıttığı görülmektedir.
Türkiye, terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, hukuk temelinde yürütmekte, güvenlik-hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözetmektedir. Bu nedenle, anılan raporda hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir ve kabul edilemez.
Raporun Suriye bölümünde, PKK iltisaklı grupların ülkemizin Suriye'deki öncelikli terörle mücadele kaygısı olduğunun belirtilmesi, bu gruplar ismen zikredilmese dahi, SDG/PYD/YPG'nin PKK ile aynı olduğunun ikrarıdır. ABD'nin DEAŞ ile mücadele kisvesi altında destek verdiği sözde "SDG"nin PKK'nın güdümünde olduğunu ABD'li muhataplarımız da gayet iyi bilmektedir. Bu nedenle, PKK iltisaklı grupların Suriye'de hastaneler dahil sivilleri hedef alan ve son bir yılda 120'den fazla masumun ölümüne yol açan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez. Diğer yandan, sözde "SDG"nin YTS'leri Suriye'de gözetim altında tutmasına atıf yapılan bölümde, uluslararası basınca da belirtildiği üzere örgütün YTS'leri rüşvet karşılığında serbest bırakmasına değinilmemiş olmasını da örgütün gerçek niyetlerini örtbas etme çabası olarak değerlendiriyoruz.
Raporda, Türkiye'nin hain terör örgütü FETÖ'ye karşı haklı ve meşru mücadelesinin, bu sinsi örgütün giriştiği kanlı darbe girişimi ve örgütlü suç faaliyetleri dikkate alınmadan önyargıyla değerlendirildiği görülmektedir. FETÖ'nün acımasız bir terör örgütü ve suç şebekesi olduğu somut delillerle ve yargı kararlarıyla ortaya koyulmuştur. FETÖ, sadece ülkemiz bakımından değil, faal olduğu her ülkenin güvenlik ve istikrarı için de bir tehdittir. ABD'den beklentimiz, daha fazla gecikmeden ülkesindeki FETÖ mevcudiyetine ve faaliyetlerine son vermesi, FETÖ elebaşı dahil FETÖ mensuplarına melce sağlamaması, bu alanda Türkiye ile somut işbirliği yapmasıdır.
Türkiye, ABD ve müttefiklerinden terörle mücadelede tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım beklentisini muhafaza etmektedir. Bunun dışında kalan tutum ve söylemler, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi çabaları ve müttefiklik ilişkisinin ruhuyla bağdaşmamaktadır.
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