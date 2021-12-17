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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Elon Musk'ın görüşmesinin görüntüleri yayınlandı

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Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Elon Musk’ın görüşmesinin görüntüleri yayınlandı

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Musk'ın görüşmesinin görüntüleri yayınlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Musk ile görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile Musk'ın görüşmesinin görüntüleri yayınlandı.

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