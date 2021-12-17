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Türkiye'nin gözü Türksat 5B uydusunda! İnternet hızı ve veri kapasitesi artacak

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Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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Türkiye’nin gözü Türksat 5B uydusunda! İnternet hızı ve veri kapasitesi artacak

Türkiye, Türksat 5B uydusunu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Bu da veri iletim kapasitesi ve internet hızının artacağıyla birlikte daha geniş bir etki alanı demek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türksat 5B uydusu hakkında yaptığı paylaşımda, "İnternet ulaşımı olmayan yerlere de internet ulaşımı sağlanmış olacak." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile videokonferans üzerinden görüşme gerçekleştirirken, görüşmenin birinci gündemi fırlatılacak Türksat 5B uydusu oldu. Musk'ın Başkan Erdoğan'a Türksat 5B fırlatılırken uydu fırlatma sisteminin başında bizzat kendisinin olacağını ifade ettiği öğrenilirken, Türksat 5B pazar günü saat 06.58'de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Başkan Erdoğan fırlatmanın ardından Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek 2'nci Uydu Teknolojileri Haftası etkinliğine bağlanarak saat 07.30 civarında uydudan alınacak ilk sinyali de buradan kamuoyuna duyuracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat 5B uydusunu SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatacak. Türksat 5B Türkiye'nin uydu filosuna üst düzey yenilikler katacak.

VERİ İLETİM KAPASİTESİ VE İNTERNET HIZI ARTACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından Turksat 5B uydusu hakkında paylaşımda bulundu. Hazırlanan özel klibi paylaşan Altun, açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun paylaşımında "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile #Turksat5B haberleşme uydumuz uzaya doğru yola çıkacak. Bu sayede veri iletim kapasitemiz ve internet hızımız artacak. İnternet ulaşımı olmayan yerlere de internet ulaşımı sağlanmış olacak. Ülkemize hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi.

YERLİ TASARLANAN İLK UYDU

Türksat 5B'de "Yerli Endüstri Katkı Programı" uygulanırken, Türkiye'de üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi Türksat 5B uydusuyla gerçekleşecek. Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydu olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip olacak.

KAPSAMA ALANI

Kapsama kapasitesi yüksek seviyede geniş olacak olan uydu, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelere hitap edebilecek. Yeni uydu, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

35 YIL HİZMET VERECEK

42 derece doğu yörüngesinde 35 yılı aşkın süre hizmet verecek olan Türksat 5B, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak. Yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere internet altyapısı rahat kurulacak.

SIRA 6A'DA

Türkiye'nin ilk yerli mühendislik ve tasarımıyla yapılan uydu projesi Türksat 6A ise önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacak. Türksat 6A haberleşme uydusu, mali kaynağı, tasarımı ve yazılımı tamamen yerli olan bir proje olma özelliği taşırken, 2022'de Türkiye uydu filosuyla Güney Amerika, Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın tamamı ile Avustralya'nın batısını da kapsama alanına katacak.

Böylece dünya nüfusunun yüzde 91'ine Türk uyduları aracılığıyla erişim imkanı sağlanacak.

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